Дворы Улан-Удэ ремонтируют



В Улан-Удэ продолжается благоустройство придомовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин совместно с руководством администрации города провёл рабочее выездное совещание по обращению граждан домов № 4 и 6 по Бульвару Карла Маркса.



Ранее председатель ТСЖ «Лидер» обращалась в администрацию Октябрьского района за консультацией по вопросу включения придомовых территорий в программу «Формирование комфортной городской среды».

С председателем ТСЖ и специалистами администрации района были отработаны вопросы, оказана помощь в оформлении паспортов дворовых территорий, определён перечень и объём работ по благоустройству дворовых территорий. Разработаны дизайн-проекты благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, проекты согласованы с председателем ТСЖ.



В итоге придомовые территории были включены в муниципальную программу по городской среде на общую сумму 1,6 миллионов рублей.



На сегодняшний день здесь запланирован капитальный ремонт асфальтового покрытия с устройством дополнительных парковочных мест, а также установка скамеек и урн, торшерное освещение.



К 1 сентября все работы по благоустройству этих территорий планируется завершить.



- В рамках формирования комфортной городской среды у нас ремонтируется 19 дворов. Это расширение проездов, асфальтирование, устройство новых архитектурных форм, скамейки, урны. На данный момент мы уже 6 территорий привели в порядок, сейчас в работе еще 6 территорий. Вся эта работа проводится вместе с жителями. ТСЖ «Лидер». Во дворе бульвара Карла Маркса №4 завершаются работы по устройству роллердрома. А во дворе № 6 уже имеется хоккейная и детская игровая площадки. Это образец того, какими дворы должны быть, сообщает руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.



В целом все мероприятия в рамках этого проекта идут по плану. На 2018 год предусмотрено благоустройство 45 дворов и 3 общественных территорий - бульвара Карла Маркса, сквера «Молодёжный» в микрорайоне Загорск и благоустройства сквера по улице Кабанская, 49.



Что касается благоустройства бульвара Карла Маркса, работы уже начаты и открытие его состоится 29 августа, в день празднования 80-летнего юбилея района, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.