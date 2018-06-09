Вода ещё холодная
Несмотря на достаточно высокие дневные температуры воздуха, температура воды в верхних слоях достигает всего лишь +13, на глубине +8 и ниже. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России напоминает, что купаться в водоёмах Бурятии опасно для жизни.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев на воде, Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает: запрещается купание в тех местах, где установлены запрещающие знаки.
Особенно необходимо быть бдительными родителям, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.
Правила безопасности на воде:
Купаться следует только в оборудованных местах.
Не ныряйте с пристаней, мостов, причалов, обрывистых берегов.
Не перегревайтесь долго на солнце, резкий вход в воду нагретого тела приведет к переохлаждению.
Если идете на берег с целью искупаться, откажитесь от употребления спиртных напитков.
Не переплывайте большие водоемы на спор, если вы утонете не доплыв до берега – в проигрыше будут все.
Купаясь в незнакомом месте проверьте дно, там могут быть коряги, арматура и другие опасные предметы.
МЧС: Купаться в водоёмах Бурятии опасно для жизни
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