В Иркутске завершился городской конкурс «Почётная семья 2018 года»
В финале за победу боролись 12 лучших семей из всех округов города. Победители были выбраны в трёх номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приёмная семья», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Жюри конкурса возглавила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.
В номинации «Многодетная семья» победу жюри присудило семье Шмелёвых (Ленинский округ), среди «Приёмных семей» лучшей стала семья Салахи (Правобережный округ), а в номинации «Молодая семья» победила семья Савостьяновых (Ленинский округ). Теперь они будут представлять Иркутск на областном конкурсе.
В Иркутске выбрали «Почётную семью-2018»
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