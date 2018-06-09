В Иркутске выбрали «Почётную семью-2018»

В Иркутске завершился городской конкурс «Почётная семья 2018 года»



В финале за победу боролись 12 лучших семей из всех округов города. Победители были выбраны в трёх номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приёмная семья», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Жюри конкурса возглавила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.



В номинации «Многодетная семья» победу жюри присудило семье Шмелёвых (Ленинский округ), среди «Приёмных семей» лучшей стала семья Салахи (Правобережный округ), а в номинации «Молодая семья» победила семья Савостьяновых (Ленинский округ). Теперь они будут представлять Иркутск на областном конкурсе.



