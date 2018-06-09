Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по велоспорту в гонке критериум, многодневной гонке и индивидуальной гонке пройдут с 10 по 16 июня в Иркутской области. Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов со всей Сибири, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Участники будут состязаться в пяти возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 года, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 13-14 и 15-16 лет и ветераны старше 37 лет.
10 июня в 11.00 часов на бульваре Гагарина в Иркутске будет дан старт гонке-критериум. Участникам предстоит преодолеть дистанции от 20 до 40 км. С 12 по 15 июня на объездной дороге Шелехова и на 32 км Голоустенского тракта пройдут групповая и индивидуальная гонки. В групповой гонке будут дистанции на 20, 32, 70 и 80 км. В индивидуальной гонке две дистанции – 20 и 25 км.
- Эти соревнования являются генеральной репетицией перед всероссийскими стартами. С 15 по 18 июня Спартакиада молодёжи в Майкопе, также в июне первенства и чемпионаты страны в Воронеже, Уфе, Курске. От Иркутской области на СФО заявились все сильнейшие спортсмены, 10 из которых являются членами сборной команды России. Иркутская область, безусловно, фаворит на этих соревнованиях, основная борьба развернется между иркутскими школами – Шелехова, Ангарска и Усолья-Сибирского, - рассказал главный судья соревнований Владимир Бурмистров.
Иркутская область примет чемпионат СФО по велоспорту
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