Иркутская область примет чемпионат СФО по велоспорту

Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами



Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по велоспорту в гонке критериум, многодневной гонке и индивидуальной гонке пройдут с 10 по 16 июня в Иркутской области. Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов со всей Сибири, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Участники будут состязаться в пяти возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 года, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 13-14 и 15-16 лет и ветераны старше 37 лет.



10 июня в 11.00 часов на бульваре Гагарина в Иркутске будет дан старт гонке-критериум. Участникам предстоит преодолеть дистанции от 20 до 40 км. С 12 по 15 июня на объездной дороге Шелехова и на 32 км Голоустенского тракта пройдут групповая и индивидуальная гонки. В групповой гонке будут дистанции на 20, 32, 70 и 80 км. В индивидуальной гонке две дистанции – 20 и 25 км.



- Эти соревнования являются генеральной репетицией перед всероссийскими стартами. С 15 по 18 июня Спартакиада молодёжи в Майкопе, также в июне первенства и чемпионаты страны в Воронеже, Уфе, Курске. От Иркутской области на СФО заявились все сильнейшие спортсмены, 10 из которых являются членами сборной команды России. Иркутская область, безусловно, фаворит на этих соревнованиях, основная борьба развернется между иркутскими школами – Шелехова, Ангарска и Усолья-Сибирского, - рассказал главный судья соревнований Владимир Бурмистров.



