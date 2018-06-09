В Улан-Удэ выпускникам БГСХА представили вакансии



8 июня в БГСХА обсудили перспективы трудоустройства выпускников сельскохозяйственной академии.



- В настоящее время в республике более 90 вакансий для специалистов в организациях АПК Бурятии. Мы стоим на пороге внедрения электронной системы сертификации «Меркурий», на смену старым технологиям приходят новые. Поэтому нам необходимы молодые кадры, чтобы сделать производство более гибким, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в условиях цифровизации, - рассказал Пётр Брыков.



Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики осуществляются меры по поддержке начинающих фермеров. В этом году победителями конкурсного отбора стали 33 начинающих фермера, 3 семейные животноводческие фермы и 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива республики.



Ещё с 2013 года молодым специалистам оказывается господдержка по предоставлению единовременной выплаты. Кроме того, сельхозтоваропроизводителям и организациям, оказывающим ветеринарные услуги в сельской местности, трудоустроившим молодых специалистов, осуществляется возмещение части затрат из республиканского бюджета. Так правительство стимулирует руководителей организаций принимать на работу выпускников вузов.



Особый интерес у студентов вызвали выступления выпускников прошлых лет, а ныне профессионалы. Они рассказали о своём опыте работы и траектории успеха, дали студентам ценные рекомендации по трудоустройству и пригласили на работу в свои предприятия, сообщает министерство сельского хозяйства республики.



Традиционная встреча со студентами академии прошла в формате дружеской беседы, во время которой участники смогли задать интересующие их вопросы потенциальным работодателям. Они узнали больше о программах господдержки молодым специалистам на селе и начинающим фермерам.

