Монголка пыталась ввезти в Бурятию баранину

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии



Гражданка из Монголии пыталась ввезти в Россию 5,5 килограмм баранины, таким образом, нарушив закон ветеринарного контроля на границе и территории Таможенного союза.



Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.



В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъято и уничтожено.

