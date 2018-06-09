Монголка пыталась ввезти в Бурятию баранину

Мясо уничтожили на станции Наушки
Гражданка из Монголии пыталась ввезти в Россию 5,5 килограмм баранины, таким образом, нарушив закон ветеринарного контроля на границе и территории Таможенного союза.
Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъято и уничтожено.
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