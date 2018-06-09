09 Июня

08 Июня

Популярное

Делегация Бурятии поучаствует в фестивале свадеб

Делегация Бурятии поучаствует в фестивале свадеб
Общество,  Фото:pixabay.com
Масштабные гулянья состоятся в подмосковном парке 

12 июня в парке имени Льва Толстого в Химках пройдёт ежегодный фестиваль национальных свадеб под лозунгом «Одна страна - одна семья». Пары из разных уголков страны представят традиционные наряды и свадебные обряды, дадут гостям фестиваля возможность познакомиться с народным мастерством и кухней. 
 
В разное время среди участников оказывались «молодожёны» из Поволжья, Северного Кавказа, на этот раз ожидается прибытие делегаций из Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии и Северной Осетии. 

Гвоздем празднования будет публичное поздравление супружеских пар, справляющих юбилей своего брака.

Организаторы убеждены, что проведение такого фестиваля развивает толерантность и интерес к разным культурам, сообщает пресс-служба Национального туристического союза.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутская область примет чемпионат СФО по велоспорту
Иркутская область примет чемпионат СФО по велоспорту
Общество, 09.06.2018
Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами
Улан-удэнцы останутся без салюта 12 июня
Улан-удэнцы останутся без салюта 12 июня
Общество, 09.06.2018
Спонсор отказался финансировать фейерверк
Появился трейлер фильма «Сибирь» с Киану Ривзом
Общество, 09.06.2018
Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
В Улан-Удэ выпускникам БГСХА представили вакансии
Общество, 09.06.2018
Молодым специалистам оказывают господдержку
В Иркутской области спасли сломавшего ногу на реке мужчину
В Иркутской области спасли сломавшего ногу на реке мужчину
Общество, 09.06.2018
Человек упал с дерева в лесу и повредил ногу – такое сообщение поступило в службу спасения Иркутской области накануне днём
Монголка пыталась ввезти в Бурятию баранину
Монголка пыталась ввезти в Бурятию баранину
Общество, 09.06.2018
Мясо уничтожили на станции Наушки
Москвичам покажут фильм «Заповедное ожерелье Байкала»
Москвичам покажут фильм «Заповедное ожерелье Байкала»
Общество, 09.06.2018
Ко Дню России в кинотеатре «Берёзка» в Москве покажут снятый в Бурятии фильм
Делегация Бурятии поучаствует в фестивале свадеб
Делегация Бурятии поучаствует в фестивале свадеб
Общество, 09.06.2018
Масштабные гулянья состоятся в подмосковном парке
В Улан-Удэ высаживают тополя, не дающие пух
В Улан-Удэ высаживают тополя, не дающие пух
Общество, 09.06.2018
Деревья на улице Иволгинской уже прижились
На Байкале посадили саженцы деревьев
На Байкале посадили саженцы деревьев
Общество, 09.06.2018
Их высадили спустя три года после пожара
Иркутянин выиграл Кубок Европы по дзюдо
Общество, 09.06.2018
Воспитанник иркутского спортивного клуба «Мори» Рамазан Абдулаев стал победителем Кубка Европы по дзюдо
В Улан-Удэ широко отметят 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ
В Улан-Удэ широко отметят 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ
Общество, 09.06.2018
Сегодня, 9 июня, отмечается 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ
Ангарчанин стал дипломантом творческого конкурса
Общество, 09.06.2018
Подросток написал эссе на историческую тему
Росгвардия Бурятии победила в чемпионате по мини-футболу
Росгвардия Бурятии победила в чемпионате по мини-футболу
Общество, 09.06.2018
Сразу две команды отличились на спортивном мероприятии
В Бурятии снимают полнометражный 3D-мультфильм «Гэсэр»
В Бурятии снимают полнометражный 3D-мультфильм «Гэсэр»
Общество, 09.06.2018
Глава Бурятии попросил пригласить его на премьеру

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^