Делегация Бурятии поучаствует в фестивале свадеб

Масштабные гулянья состоятся в подмосковном парке
12 июня в парке имени Льва Толстого в Химках пройдёт ежегодный фестиваль национальных свадеб под лозунгом «Одна страна - одна семья». Пары из разных уголков страны представят традиционные наряды и свадебные обряды, дадут гостям фестиваля возможность познакомиться с народным мастерством и кухней.
В разное время среди участников оказывались «молодожёны» из Поволжья, Северного Кавказа, на этот раз ожидается прибытие делегаций из Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии и Северной Осетии.
Гвоздем празднования будет публичное поздравление супружеских пар, справляющих юбилей своего брака.
Организаторы убеждены, что проведение такого фестиваля развивает толерантность и интерес к разным культурам, сообщает пресс-служба Национального туристического союза.
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