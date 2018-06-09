Делегация Бурятии поучаствует в фестивале свадеб



12 июня в парке имени Льва Толстого в Химках пройдёт ежегодный фестиваль национальных свадеб под лозунгом «Одна страна - одна семья». Пары из разных уголков страны представят традиционные наряды и свадебные обряды, дадут гостям фестиваля возможность познакомиться с народным мастерством и кухней.



В разное время среди участников оказывались «молодожёны» из Поволжья, Северного Кавказа, на этот раз ожидается прибытие делегаций из Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии и Северной Осетии.



Гвоздем празднования будет публичное поздравление супружеских пар, справляющих юбилей своего брака.



Организаторы убеждены, что проведение такого фестиваля развивает толерантность и интерес к разным культурам, сообщает пресс-служба Национального туристического союза.

