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В Улан-Удэ широко отметят 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ

В Улан-Удэ широко отметят 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня, 9 июня, отмечается 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ

Праздничные мероприятия состоятся на придворцовой площади Городского культурного центра.

Для взрослых и детей с 15:00 развернётся анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка». Ведущие торговые предприятия города представят на ней свою лучшую продукцию. Жители посетят Чайную лавку купца Голдобина, ретро-фотоателье.

Для детей состоятся фестиваль национальных игр и IV-й районный фестиваль детского творчества «Радуга дружбы».

В рамках фестиваля национальных игр в 16:00 ребята смогут принять участие в русской народной игре «Городки», украинской игре «Коса-Коса», национальной борьбе и многих других соревнованиях, а также завоевать сладкие призы.

С 16:30 начнётся фестиваль «Радуга дружбы». В фестивале примут участие художественные коллективы детских садов и культурно-досуговых учреждений Железнодорожного района. Детские коллективы и солисты представят зрителям песни и танцы народов Бурятии.

В рамках фестиваля состоится награждение победителей и участников районного конкурса детского рисунка «Мой район - юбиляр».

С 18:00 до 22:00 пройдёт концерт ведущих творческих коллективов, артистов, молодежная развлекательная программа.

В 22:00 начнётся световое лазерное шоу.

На праздничные мероприятия приглашаются все желающие, сообщает администрация Железнодорожного района.

Проект «Байкал-Daily» об истории и будущем Дворца культуры ЛВРЗ можно посмотреть по ссылке. 
дворец культуры юбилей
 
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