Глава Бурятии попросил пригласить его на премьеру
В ноябре прошлого года Фонд «Найдал» выиграл грант президента России - более 2 миллионов рублей - на создание полнометражного мультфильма «Гэсэр». Согласно сообщениям фонда, проектом занялись бурятский мультипликатор Сергей Степанов и режиссёр Олег Юмов.
Сегодня на заседании совета по культуре и искусству при главе Бурятии Алексее Цыденове представители фонда рассказали, что также приглашён художник из Монголии. Ведётся огромная работа, поскольку фильм создают в формате 3D.
Мультфильм планируют выпустить в конце ноября на бурятском и на русском языке.
- Приглашайте на премьеру, - ответил на это заявление Алексей Цыденов.
Директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева отметила, что в музее имени Сампилова хранятся 56 листов иллюстраций Гэсэриады члена Российской академии художеств Чингиза Шонхорова, созданные в 1993 году. И пригласила создателей мультипликационного фильма приходить и ознакомиться с ними.
- Хотелось бы, чтобы она стала примером для молодых художников. Они делают анимацию, но опираться надо на то, что уже сделали предшественники, тогда будет высокий результат, тогда это будет качественная продукция. А не опираться на американские комиксы и так далее. В этом плане есть опасность рождения китча, - посоветовала она.
В Бурятии снимают полнометражный 3D-мультфильм «Гэсэр»
Общество, Фото:
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