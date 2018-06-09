Росгвардия Бурятии победила в чемпионате по мини-футболу

Сразу две команды отличились на спортивном мероприятии
В республике завершился чемпионат БРО ВФСО «Динамо» по мини-футболу. За звание лучшей команды по мини-футболу боролись 14 команд органов безопасности и правопорядка. В итоге кубок победителя достался сотрудникам ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии по Бурятии.
За выход в финал на одном поле встретились команды ОМОН «Кречет» и Таможни, на другом поле сразились команды Управления вневедомственной охраны и территориального Пограничного управления ФСБ. Обе команды Управления Росгвардии Бурятии победили своих соперников и встретились в финале. В ходе финального матча команда ОМОН одержала победу со счетом 3:1.
- Все команды выступали достойно, отрадно, что обе команды Росгвардии заняли призовые места, - рассказал помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Сергей Макарьин.
Команда-победитель и призёры награждены кубками и дипломами, игроки - медалями и ценными подарками.
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