Ангарчанин стал дипломантом творческого конкурса

Подросток написал эссе на историческую тему
11-классник из ангарской воспитательной колонии получил диплом областного творческого конкурса «Токийский и Хабаровский процессы: уроки истории». 17-летний подросток занял второе место в номинации «Письменная работа», сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
- Под руководством учителя истории и обществознания Андрея Цодикова воспитанник детально изучил документальные источники, касающиеся суда над военнослужащими Квантунской армии, обвинявшихся в применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны. В эссе подросток дал собственную оценку фактам военных преступлений, доказанным в ходе Токийского и Хабаровского процессов, - уточняют в ведомстве.
На церемонии награждения в Иркутском областном суде подростка сопровождали родители, учитель и сотрудники колонии.
Справка:
Областной конкурс «Токийский и Хабаровский процессы: уроки истории» проводился для студентов вузов и школьников Иркутским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» совместно с Восточно-Сибирским филиалом Российского государственного университета правосудия.
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