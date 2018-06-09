Бурятия поучаствует во всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»

Республика станет ключевым партнёром мероприятия
С 5 по 7 сентября в Челябинске состоится всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет». Одними из ключёвых партнеров по организации профклуба станут органы исполнительной власти Бурятии.
Ключевая тема программы – «Приоритеты десятилетия детства», её рабочее название «От года семьи – к Десятилетию детства». В рамках деловой программы запланировано более 100 мероприятий.
Традиционно на выставке-форуме будут представлены результаты по самым актуальным направлениям поддержки семьи и детства. Их спектр включает сохранение и восстановление семейной среды для развития и воспитания ребенка, разностороннюю помощь детям с инвалидностью и их семьям, социальную адаптацию подростков, находящихся в конфликте с законом, развитие добровольчества, наставничества, сообщает минсоцзащиты республики.
Сегодня, 9 июня, отмечается 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ
Подросток написал эссе на историческую тему
Сразу две команды отличились на спортивном мероприятии
Глава Бурятии попросил пригласить его на премьеру
Республика станет ключевым партнёром мероприятия
С начала призывной кампании на военную службу были призваны около 7 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири
Присоединиться к волонтёрскому движению могут все кому за 50 лет
Открыта регистрация на участие в международной программе Baikal Calling по обмену волонтёрами из России, Германии, Украины, Белоруссии и Молдавии
Эксперты считают, что этому способствовали разные ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни
На выставке будут представлены произведения бурятских художников разных поколений
Победителям турнира предстоит встреча на поле с футбольной командой Улан-Удэ «Магнат»
Иркутская спортсменка Анастасия Дегтярева в составе команды России завоевала две золотые медали на 15-м чемпионате мира по спортивной аэробике
9-10 июня в Улан-Баторе (Монголия) пройдёт второй рейтинговый турнир по женской борьбе
Спортивную площадку строили почти два года
Волонтёр чемпионата мира по футболу Эрдэм Дамдинов запускает собственный проект