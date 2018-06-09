Бурятия поучаствует во всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»



Традиционно на выставке-форуме будут представлены результаты по самым актуальным направлениям поддержки семьи и детства. Их спектр включает сохранение и восстановление семейной среды для развития и воспитания ребенка, разностороннюю помощь детям с инвалидностью и их семьям, социальную адаптацию подростков, находящихся в конфликте с законом, развитие добровольчества, наставничества, сообщает минсоцзащиты республики.



С 5 по 7 сентября в Челябинске состоится всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет». Одними из ключёвых партнеров по организации профклуба станут органы исполнительной власти Бурятии.Ключевая тема программы – «Приоритеты десятилетия детства», её рабочее название «От года семьи – к Десятилетию детства». В рамках деловой программы запланировано более 100 мероприятий.