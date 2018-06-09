В Улан-Удэ популяризуют «серебряное» волонтёрство



В Улан-Удэ 8 июня состоялась международная конференция «Социальная безопасность и социальная защита населения в современных условиях», посвященная 100-летнему юбилею создания системы социальной защиты населения, организованная минсоцзащиты республики, совместно с БГУ.



Во время круглого стола были обсуждены вопросы привлечения к участию в волонтёрских практиках людей старшего возраста. Также обсудили роль государства, бизнеса, образования и некоммерческих организаций в продвижении «серебряного» волонтёрства.



Один из проектов – «Бабушка на час», который подразумевает присмотр за детьми, волонтёрами «серебряного возраста». Как оказалось, на сегодняшний день многие пенсионеры готовы посвятить свободное время присмотру за малышами.



Также актуальными вопросами являются обучение людей старшего возраста волонтёрству, развитие волонтёрского движения в районах и сельских поселениях Бурятии.



К примеру, для своих сверстников добровольцы Закаменского района запустили проект «Я рядом». Молодые пенсионеры помогают более старшим в индивидуальном порядке - могут прийти домой, поговорить, пообщаться, вовлекают их в различные мероприятия – конкурсы, викторины, чтобы они не оставались одинокими.



Ещё один вариант досуга – поступить в университет третьего возраста, который в этом году отмечают 10-летний юбилей. Сейчас в республике получают образование около 40 тысяч пожилых людей.



- Раньше пожилых людей компьютерной грамотности, творческим моментам обучали студенты, преподаватели, молодые волонтёры. Сейчас пожилые граждане первых выпусков уже стали волонтёрами «серебряного» возраста, они помогают своим сверстникам освоить компьютер, социальные сети и гаджеты, - сообщает Анастасия Меринова, первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии.



В университете уже открыто 170 факультетов. После курсов можно организовать свой кружок или собрать ансамбль, как сделали это участники эстрадного коллектива «Старики-разбойники».



Присоединиться к волонтёрскому движению могут все кому за 50 лет. Сейчас «серебряные» активисты готовятся к шестой спартакиаде пенсионеров. Она пройдёт 26 и 27 июня в Тункинском районе, где впервые примут участие и пенсионеры северных районов республики, сообщает минсоцзащиты населения республики.

