«Байкал зовёт»: международный экопроект набирает волонтёров

Открыта регистрация на участие в международной программе Baikal Calling по обмену волонтёрами из России, Германии, Украины, Белоруссии и Молдавии
Программа начнётся 6 августа с вступительного семинара в Иркутске и завершится 20 августа в Улан-Удэ. Об этом сообщает Агентство социальной информации.
- Байкал не случайно входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В озере сосредоточена пятая часть мировых запасов пресной воды, здесь уникальные животные и растения. У жителей Иркутска и Бурятии глубокие и интересные исторические и этнокультурные традиции. Развитие массового туризма, лесные пожары, безответственное отношение к водным ресурсам представляет серьезную угрозу для всего региона. Поэтому защита Байкала — задача для международного гражданского общества. И наша берлинская команда, и коллеги из России приглашают экспертов, предпринимателей и волонтеров для поиска устойчивых путей решения экологических вызовов, развития межкультурного диалога и проведения добровольческих проектов по защите всемирного наследия на Байкале, — рассказал АСИ организатор проекта Сергей Медведев.
Принять участие в программе могут граждане России, Германии, Украины, Белоруссии, Молдавии от 18 до 40 лет. Кандидаты должны владеть английским языком на уровне B1. Знание русского языка приветствуется, но не обязательно. Кандидаты должны уже иметь опыт в области социального и/или политического участия. Зарегистрироваться можно до 15 июня по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx-U_TTaK-BD29HkyFm6Bw8q1doYZK9UbyPMN1yy3Jw2KtmQ/viewform
Интерес к участию уже проявили более 30 человек из шести стран. Всего запланировано 45 мест.
Участие в программе бесплатное. Проект проводится по инициативе немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. при поддержке федерального министерства иностранных дел Германии. Принимающая сторона покрывает расходы по проживанию, питанию, а также компенсирует часть транспортных расходов.
В ходе программы участники изучат региональные проекты и международные подходы к защите окружающей среды, предотвращению пожаров, займутся расчисткой троп для туристов и создадут несколько репортажей о регионе. В октябре пять представителей рабочих групп представят результаты проекта на Всемирной конференции добровольцев в Аугсбурге (Бавария).
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