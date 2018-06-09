Заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза



За последние 12 лет в России число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «белая горячка» снизилось на 55% и 74% соответственно. Об этом свидетельствует статистика Минздрава. Ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни способствовали уменьшению потребления спиртного.



В России с 2005 по 2017 годы произошло резкое снижение количества пациентов, которым диагноз «алкоголизм» был поставлен впервые. По данным Минздрава, к концу прошлого года показатель составил 42 случая на 100 тыс. человек. Это на 55% меньше, чем в 2005 году. По отношению к 2016 году снижение составило 11%.



Заболеваемость алкогольными психозами (так называемая белая горячка) демонстрирует такую же тенденцию: с 2005 по 2017 год количество впервые поставленных диагнозов уменьшилось на 74% — до 13,3 случая на 100 тыс. населения. По отношению к 2016 году показатель упал на 23,2%.



Первичная заболеваемость по употреблению алкоголя с вредными последствиями (получение травмы после спиртного) с 2005 года снизилась на 67% — до 36,9 случая на 100 тыс. человек. В сравнении с 2016 годом она упала на 25%.



По данным Минздрава, общее потребление алкоголя в пересчёте на этиловый эквивалент на душу населения с 2005 по 2017 год снизилось в два раза, до 10 л на человека. В 2016 году потребление, по предварительным данным, составило 10,3 л на человека.



Общая заболеваемость алкогольными психозами в России в 2017 году составила 34 случая на 100 тыс. населения, по сравнению с 2005 годом снижение составило 63,5%, с 2016 годом — 15,5%. Синдром зависимости от алкоголя насчитывал в прошлом году 988 случаев на 100 тыс. человек, что на 36,6% ниже по сравнению с 2005 годом и 5,3% — по сравнению с 2016-м.



Эксперты считают, что снижению заболеваемости способствовали разные ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни, сообщают Известия.

