Откроется выставка «Искусство в Бурятии»



Выставка «Искусство Бурятии: в поисках архетипа» посвящена 85-летию образования Союза художников республики. Открытие – 14 июня в 16 часов.



На выставке будут представлены произведения бурятских художников разных поколений, включающие период более 100 лет — с 1920-х годов, когда происходило становление светского профессионального изобразительного искусства Бурятии, по настоящее время. Ядро экспозиции составят произведения из собраний Национального музея республики, личных коллекций современных художников и фонда Зандана Дугарова «Буряад зураг». Приглашённый гость выставки — Александра Митлянская - представит видео-арт.



- Цель выставки – поиск национального архетипа в искусстве Бурятии: его актуальное воплощение в работах современных художников и истоки в работах старых мастеров 20-40-х годов. С помощью близкого сопоставления работ из намеренно удалённых друг от друга временных периодов можно рассмотреть нечто уловимое, проходящее во времени, остающееся в первозданном виде, что можно назвать национальным архетипом бурятского искусства, - говорят организаторы выставки.



Для выставки были определены основные архетипы бурятского изобразительного искусства: шаманство, буддизм, степь как центр мироздания в прошлом кочевого народа.



Для искусствоведов, научных исследователей, художников, музееведов, любителей искусства интересно проследить развитие архетипических мотивов, характер их изменения в разные исторические периоды, сохранение первооснов, составляющих ядро традиции. Обращение к архетипам есть «шаг в прошлое», возвращение к архаическим качествам духовности, однако усиление архетипического стиля в разных видах изобразительного искусства современных художников является проекцией в будущее.



В рамках выставки пройдёт всероссийская научно-практическая конференция с участием зарубежных гостей «Научное наследие И.И. Соктоевой в свете актуальных проблем современного изобразительного искусства», которая начнёт работу 26 июня.



Выставка в Художественном музее имени Сампилова продлится до 15 июля, сообщили в Национальном музее Бурятии.

