Иркутянка завоевала два золота чемпионата мира по аэробике

Иркутская спортсменка Анастасия Дегтярева в составе команды России завоевала две золотые медали на 15-м чемпионате мира по спортивной аэробике
Турнир проходил с 1 по 3 июня в Гимарайнше в Португалии и собрал представителей из 38 стран.
Анастасия Дегтярева, а также Екатерина Пыхтова (Санкт-Петербург), Алексей Германов (Республика Чувашия), Тимур Алитовский (Омская область), Данил Чаюн (Тюменская область), Ирина Добрягина (Санкт-Петербург), Вероника Корнева (Свердловская область), Кирилл Куликов (Новосибирская область) заняли первое место в дисциплине «Гимнастическая платформа». Кроме того, Анастасия Дегтярева стала обладательницей золотой награды в командном зачёте.
Впервые сборная команда России стала победителем общекомандного зачёта чемпионата мира. Россияне также впервые выиграли медальный зачёт, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Второе место заняла команда Японии. Третье место – у команды Китая.
В конце мая также в португальском городе Гимарайнш проходило 8-е первенство мира по спортивной аэробике. На этих соревнованиях иркутянка Елизавета Веретенина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном выступлении среди спортсменок 12-14 лет.
Анастасия Дегятрева и Елизавета Веретенина занимаются спортивной аэробикой в областной спортивной школе «Спарта» у тренера Ольги Демиденко.
В прошлом году Анастасия Дегтярева в составе сборной команды России завоевала золотую медаль на Всемирных играх в польском Вроцлаве. В истории иркутского спорта это первая золотая медаль Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.
В сентябре 2017 года в итальянском городе Анкона проходил X чемпионат Европы по спортивной аэробике, на котором Анастасия Дегтярева завоевала золотую и бронзовую медали. В дисциплине «Гимнастическая платформа» Анастасия Дегтярева в составе сборной команды России заняла первое место. В индивидуальном выступлении среди женщин она стала бронзовым призёром, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянка завоевала два золота чемпионата мира по аэробике
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