Ирина Ологонова и Александр Богомоев возглавят сборные России на турнире в Монголии

9-10 июня. Улан-Батор. Монголия.

Mongolia Open-2018.

Состав женской сборной России



До 48 кг Анжелика Ветошкина, Валерия Чепсаракова, Елена Вострикова

До 53 кг Екатерина Полещук

До 55 кг Татьяна Новик, Алена Куулар

До 57 кг Ольга Хорошавцева, Ирина Ологонова

До 59 кг Вероника Чумикова, Светлана Липатова, Алена Сангадиева

До 62 кг Ульяна Тукуренова

До 65 кг Валерия Суворова, Анна Щербакова

До 68 кг Светлана Бабушкина

До 72 кг Кристина Еремина, Татьяна Колесникова

До 76 кг Кристина Дудаева, Анжела Катаева



Самыми титулованными в составе женской сборной России будут чемпионки Европы Ирина Ологонова (Бурятия) и Валерия Чепсаракова, сообщает WRESTRUS.RU.В турнире вольников, который не является рейтинговым, выступят победитель Евроигр-2015 Александр Богомоев из Бурятии (до 61 кг) и чемпион мира среди студентов Виктор Рассадин (до 65 кг).