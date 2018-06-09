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В улан-удэнском центре несовершеннолетних открыли площадку

В улан-удэнском центре несовершеннолетних открыли площадку
Общество,  Фото:Минсоцзащиты республики
Спортивную площадку строили почти два года

Накануне в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних открыли спортивную площадку. Её строили около двух лет, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

- Теперь у детей есть, где ставить свои первые спортивные рекорды, заниматься физическим развитием, и просто гонять футбольный мяч, - уточняют в министерстве.

Площадку торжественно открыли министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова и воспитанник центра Цыден Дамбаев. На строительство спортивной площадки было потрачено 2 миллиона рублей. 



Как отмечают в министерстве, республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» единственное в Улан-Удэ учреждение для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно там помощь получают более 300 детей.   
 
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