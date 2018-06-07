Улан-удэнцы недовольны «цветущими» фонтанами мемориала Победы









Также он пояснил, что чаша загрязнилась, поскольку сейчас период цветения и не исключено, что пыльца с растений могла попасть в воду. А сам фонтан чистят по мере необходимости.

- Если немного тины появилось – ничего страшного. В комбинате есть ответственные сотрудники, которые работают по муниципальному заданию. Они проводят регулярный мониторинг фонтанов. По мере необходимости чаши моют чистящими средствами, - заключил Тулонов.



Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2016 года, когда уже выпал снег, центральная чаша на мемориале Победы активно работала. Тогда горожане

- Если немного тины появилось – ничего страшного. В комбинате есть ответственные сотрудники, которые работают по муниципальному заданию. Они проводят регулярный мониторинг фонтанов. По мере необходимости чаши моют чистящими средствами, - заключил Тулонов.Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2016 года, когда уже выпал снег, центральная чаша на мемориале Победы активно работала. Тогда горожане посмеялись над происходящим . Но как оказалось, процесс «консервации» фонтана затянулся из-за аукциона на проведение работ. А чтобы вода не замёрзла, она должна постоянно циркулировать. Также он пояснил, что чаша загрязнилась, поскольку сейчас период цветения и не исключено, что пыльца с растений могла попасть в воду. А сам фонтан чистят по мере необходимости.

Улан-удэнцы жалуются на неработающие фонтаны вдоль аллеи на мемориале Победы. По словам неравнодушных горожан, чаши также уже «зацвели и плохо пахнут».- Почему не работает фонтан возле «танка»? Там уже «цветёт» всё и запах стоит плохой. Он уже больше месяца не работает. Ну 9 мая поработал и всё. Раньше там приятно было погулять, - рассказал «Байкал-Daily» улан-удэнец.Как разъяснили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, боковые чаши фонтана отключили в целях экономии бюджета из-за пасмурной погоды.- В обычные дни включается только центральная часть, потому что это большие затраты. Когда будет очень жарко все чаши будут работать нормально, сейчас погода очень переменчивая. В целях экономии бюджетных средств работает только одна чаша: утром включается, вечером выключается, - прокомментировал «Байкал-Daily» Алексей Тулонов, начальник отдела комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.