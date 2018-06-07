Прошла олимпиада школьников «Байкальские кристаллики»



В Улан-Удэ проведена вторая школьная олимпиада «Байкальские кристаллики» по биологии, химии, математике, физике, химии среди учащихся 8-11 классов школ города и районов Бурятии.



Олимпиада проходила в рамках реализации проекта «КРИСТАЛЛ» (Концепция Развития Интеллектуальной Способной Талантливой Активной Любознательной Личности) с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



За время реализации проекта (с сентября 2017 года) со школьниками проводятся занятия под руководством преподавателей БГУ; ученики разрабатывали и защищали на конференции свои научно-исследовательские проекты по проблемам в области биологии, математики, географии, химии и физики; участвовали в зимней профильной обучающей смене.



В олимпиаде приняли участие 196 учеников 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов: 39 из них – учащиеся городских школ, 157 – средних школ районов, сообщает пресс-служба БГУ.

