В Улан-Удэ прошла ярмарка вакансий для студентов



Ярмарка вакансий для улан-удэнских студентов прошла при участии представителей крупных коммерческих компании города, сотрудников кадровых подразделений государственных и частных учреждений.



Член Общественного совета при МВД по республике Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС УМВД России по Улан-Удэ Татьяна Васева, приняли участие в профориентационной встрече для студентов торгово-экономического техникума.



Сотрудники полиции ознакомили студентов с вакансиями в патрульно-постовой службе и требованиями, предъявляемыми к кандидатам на службу.



В профориентационной встрече приняли участие не только выпускники техникума, но и учащиеся младших курсов. По результатам встречи было принято решение об организации для студентов-юристов, в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», прохождения летней практики в дружине.



Член Общественного совета, командир общественной организации ДНД «Народные дружины» Вадим Борхоев, рассказал молодым людям о добровольном участии граждан в охране общественного порядка

Многие из дружинников, познакомившись с работой полиции на практике, приходят в органы внутренних дел на службу, сообщает МВД республики.

