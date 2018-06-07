В Улан-Удэ прошла ярмарка вакансий для студентов

В ярмарке рабочих мест для студентов приняли участие дружинники и полицейские
Ярмарка вакансий для улан-удэнских студентов прошла при участии представителей крупных коммерческих компании города, сотрудников кадровых подразделений государственных и частных учреждений.
Член Общественного совета при МВД по республике Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС УМВД России по Улан-Удэ Татьяна Васева, приняли участие в профориентационной встрече для студентов торгово-экономического техникума.
Сотрудники полиции ознакомили студентов с вакансиями в патрульно-постовой службе и требованиями, предъявляемыми к кандидатам на службу.
В профориентационной встрече приняли участие не только выпускники техникума, но и учащиеся младших курсов. По результатам встречи было принято решение об организации для студентов-юристов, в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», прохождения летней практики в дружине.
Член Общественного совета, командир общественной организации ДНД «Народные дружины» Вадим Борхоев, рассказал молодым людям о добровольном участии граждан в охране общественного порядка
Многие из дружинников, познакомившись с работой полиции на практике, приходят в органы внутренних дел на службу, сообщает МВД республики.
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