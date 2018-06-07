В Улан-Удэ пройдёт семинар для приёмных родителей

26 июня в 10 часов в центре «Малышок» состоится семинар «Права, льготы и обязанности инвалида и семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида». Занятие проводится в рамках проекта «Инфотека-2» общественной организации родителей детей-инвалидов «Найдал».

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