В Улан-Удэ в магазинах байков и велосипедов напомнили о ПДД



При размещении агитационных материалов полицейские проводили беседы с посетителями и покупателями магазина. Сотрудники ГИБДД напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением. Отдельное внимание они уделили вопросам пропаганды ношения защитной экипировки.



Автоинспекторы оставили памятки для будущих покупателей, которые вручат консультанты торгового комплекса вместе с документацией на двухколёсную технику, сообщает МВД республики.



Администрации торговых предприятий Бурятии выразили поддержку Госавтоинспекции в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. В местах продажи вело-мототранспорта появились информационные буклеты о соблюдении ПДД.Автоинспекторы обратились к руководителям магазинов с инициативой о распространении через торговые сети пропагандистских листовок. Идею полицейских, администрация коммерческих предприятий поддержала и предоставила свои информационные стенды для размещения буклетов и памяток.