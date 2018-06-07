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В Улан-Удэ в магазинах байков и велосипедов напомнили о ПДД

В Улан-Удэ в магазинах байков и велосипедов напомнили о ПДД
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сотрудники ГИБДД, напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением

Администрации торговых предприятий Бурятии выразили поддержку Госавтоинспекции в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. В местах продажи вело-мототранспорта появились информационные буклеты о соблюдении ПДД.

Автоинспекторы обратились к руководителям магазинов с инициативой о распространении через торговые сети пропагандистских листовок. Идею полицейских, администрация коммерческих предприятий поддержала и предоставила свои информационные стенды для размещения буклетов и памяток.

При размещении агитационных материалов полицейские проводили беседы с посетителями и покупателями магазина. Сотрудники ГИБДД напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением. Отдельное внимание они уделили вопросам пропаганды ношения защитной экипировки.

Автоинспекторы оставили памятки для будущих покупателей, которые вручат консультанты торгового комплекса вместе с документацией на двухколёсную технику, сообщает МВД республики.
 
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