В Улан-Удэ в магазинах байков и велосипедов напомнили о ПДД

Сотрудники ГИБДД, напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением
Администрации торговых предприятий Бурятии выразили поддержку Госавтоинспекции в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. В местах продажи вело-мототранспорта появились информационные буклеты о соблюдении ПДД.
Автоинспекторы обратились к руководителям магазинов с инициативой о распространении через торговые сети пропагандистских листовок. Идею полицейских, администрация коммерческих предприятий поддержала и предоставила свои информационные стенды для размещения буклетов и памяток.
При размещении агитационных материалов полицейские проводили беседы с посетителями и покупателями магазина. Сотрудники ГИБДД напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением. Отдельное внимание они уделили вопросам пропаганды ношения защитной экипировки.
Автоинспекторы оставили памятки для будущих покупателей, которые вручат консультанты торгового комплекса вместе с документацией на двухколёсную технику, сообщает МВД республики.
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Сотрудники ГИБДД, напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением
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