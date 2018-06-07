Улан-Удэнский авиазавод проведёт молодёжный форум

Состоится форум «Профессиональный старт-2018»
8 июня Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России» вновь проведёт молодёжный карьерный форум «Профессиональный старт-2018», сообщает пресс-служба заводаю На базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления для профессионального самоопределения и трудоустройства учащихся старших курсов и выпускников вузов и ссузов города Улан-Удэ будут работать лекционно-образовательные, презентационные, интерактивные площадки, мастер-классы и тренинги.
Собеседование с ребятами готовы провести представители компаний кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения республики Бурятия - Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, предприятие «Аэротех», - а также Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, Селенгинский ЦКК, практически все учебные заведения региона.
- Успешный профессиональный старт возможен благодаря стажировкам, участию в олимпиадах и форумах, которые помогают приумножить знания, повысить компетенцию, приобрести практические навыки, – отмечает управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. – И наш форум, который проходит во второй раз, – часть инновационно-образовательной системы, нацеленной на создание условий для свободного общения между молодыми соискателями – выпускниками вузов и ссузов и работодателями – промышленными предприятиями региона.
По результатам прошлогоднего форума 50 человек были трудоустроены по востребованным специальностям: технолог, металлург, строитель, электрик. Более двух десятков выпускников прошли на У-УАЗ программу «Стажёр», и большая часть осталась работать на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Новинка нынешнего форума – формат «Рablic talk» и экспресс-знакомство с работодателями. Оно позволит ребятам оперативно получить деловую обратную связь или предложение о работе. Безусловный плюс такого мероприятия – это профориентационное тестирование учащихся и выпускников, в результате которого они получат экспертное заключение и рекомендации от Центра занятости населения РБ.
В дело вмешалась прокуратура
Благотворительную акцию провёл Арбитражный суд республики
Для высоких гостей провели экскурсию по выставке, рассказали им о культуре, традициях бурятского народа
По данным Бурятского Гидрометцентра, 7 июня местами в республике обещают кратковременный дождь, грозы
Администрации торговых предприятий Бурятии выразили поддержку госавтоинспекции в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. В местах продажи вело-мототранспорта появились информационные буклеты о соблюдении ПДД
Петра Иванова можно без преувеличений назвать одним из лучших тренеров по шахматам Усть-Ордынского Бурятского округа. Его ученики, дети из маленького поселка, неоднократно выходили на чемпионаты мира и занимали призовые места
Родители трёхлетних детей, которым не досталось мест в детсады Читы при распределении весной 2018 года, накануне прямой линии с президентом России Владимиром Путиным записали видеообращение к нему, сообщила ИА «Чита.Ру» 6 июня одна из инициаторов видеосъёмки
Открылось новое авиасообщение между Алматы и Иркутском
Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 6 июня. Участие в экзамене приняли более 5 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ было организовано 59 пунктов проведения экзаменов
17 июня из Петропавловска-Камчатского стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска», которая пройдет маршрутом сибирских купцов. Сейчас участники готовят катамаран к отплытию
Захват жилья, неуплата коммунальных услуг, угрозы расправой - на протяжении трёх лет цыгане не хотели добровольно съезжать из незаконно занятого дома жительницы Читы
Раз в год тысячи паломников из разных регионов страны устремляются в Баргузинскую долину в Бурятии, чтобы принять участие в особом буддийском обряде
Член Общественного совета при МВД Бурятии Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС Татьяна Васева приняли участие в ярмарке рабочих мест для студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума
Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края
Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников