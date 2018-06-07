Улан-Удэнский авиазавод проведёт молодёжный форум

Состоится форум «Профессиональный старт-2018»



8 июня Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России» вновь проведёт молодёжный карьерный форум «Профессиональный старт-2018», сообщает пресс-служба заводаю На базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления для профессионального самоопределения и трудоустройства учащихся старших курсов и выпускников вузов и ссузов города Улан-Удэ будут работать лекционно-образовательные, презентационные, интерактивные площадки, мастер-классы и тренинги.



Собеседование с ребятами готовы провести представители компаний кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения республики Бурятия - Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, предприятие «Аэротех», - а также Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, Селенгинский ЦКК, практически все учебные заведения региона.



- Успешный профессиональный старт возможен благодаря стажировкам, участию в олимпиадах и форумах, которые помогают приумножить знания, повысить компетенцию, приобрести практические навыки, – отмечает управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. – И наш форум, который проходит во второй раз, – часть инновационно-образовательной системы, нацеленной на создание условий для свободного общения между молодыми соискателями – выпускниками вузов и ссузов и работодателями – промышленными предприятиями региона.



По результатам прошлогоднего форума 50 человек были трудоустроены по востребованным специальностям: технолог, металлург, строитель, электрик. Более двух десятков выпускников прошли на У-УАЗ программу «Стажёр», и большая часть осталась работать на Улан-Удэнском авиационном заводе.



Новинка нынешнего форума – формат «Рablic talk» и экспресс-знакомство с работодателями. Оно позволит ребятам оперативно получить деловую обратную связь или предложение о работе. Безусловный плюс такого мероприятия – это профориентационное тестирование учащихся и выпускников, в результате которого они получат экспертное заключение и рекомендации от Центра занятости населения РБ.