Дети-сироты Бурятии побывали в цирке

Благотворительную акцию провёл Арбитражный суд республики



Сотрудники Арбитражного суда Бурятии в минувшие выходные сводили детей из Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в цирк, сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.



- Для детей организовали комфортабельный автобус с просмотром мультфильмов на протяжении всего маршрута следования. Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений, - уточняют в министерстве.



Как отмечают соцработники, многие из ребят впервые побывали в столице республики.





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