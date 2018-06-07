По данным Бурятского Гидрометцентра, 7 июня местами в республике обещают кратковременный дождь, грозы
Ветер северо-западный 4-9, местами 11-16 м/с.
Температура днём +22, +27, по Прибайкалью +14, +19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура +24, +26.
В Бурятии воздух прогреется до +27
Общество, Фото:
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