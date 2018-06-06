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Более 5 тысяч выпускников Бурятии написали ЕГЭ по русскому языку

Общество, 
Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 6 июня. Участие в экзамене приняли более 5 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ было организовано 59 пунктов проведения экзаменов

Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники комитета по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Бурятии. Во всех экзаменационных пунктах было организовано видеонаблюдение, использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

- ЕГЭ по русскому языку один из самых массовых экзаменов. Он является обязательным предметом для получения аттестата, - отметил министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

Продолжительность экзамена составляла 3, 5 часа (210 минут). Работа состояла из двух частей и содержала 26 заданий. Минимальное количество баллов для получения аттестата - 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, - 36 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам министерства и РЦОИ по телефонам «горячих линий» +7 (3012) 21-35-97, 20-10-50.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба минобрнауки.
ЕГЭ
 
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