17 июня из Петропавловска-Камчатского стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска», которая пройдет маршрутом сибирских купцов. Сейчас участники готовят катамаран к отплытию
В августе прошлого года на Камчатку прибыла историко-географическая экспедиция, повторяющая путь сибирских купцов-первопроходцев 17-18 веков, участников Русско-американской компании, одного из самых неординарных и мощных предприятий в мировой истории, обеспечившего освоение Сибири, Дальнего Востока и Аляски. Возглавляет группу путешественников Анатолий Казакевич.
Экспедиция проходит на надувном катамаране океанского класса «Искатель». Он сконструирован и сделан новосибирским мастером Анатолием Куликом, совершившим на подобной модели кругосветное путешествие в южных широтах.
На днях организаторы экспедиции прибыли на Камчатку, где зимовал катамаран «Искатель». В настоящее время ведётся его сборка и подготовка к ответственному переходу. «Весь маршрут экспедиции – водный путь в 13 тысяч километров.
В прошлом году были пройдены 7 тысяч километров пути, в 2018 году мореплавателям предстоит преодолеть наиболее сложный отрезок маршрута: Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Ном - Датч Харбор – Анкоридж. Во время экспедиции снимается документальный фильм, основная идея которого – показать яркие примеры развития предпринимательства, уникальную природу Сибири и Аляски, рассказать об истории», – рассказали организаторы.
Путешественники приглашают в состав экипажа экспедиции второго видеооператора.
- Приглашаются участники экспедиции на роль второго видеооператора, который готов войти в состав экипажа от Петропавловска-Камчатского до Анадыря. Осадка катамарана в 10 сантиметров позволяет высаживаться в местах, где практически никто не бывал. Это обеспечит уникальность видео- и фотосъемок. Обязателен опыт морских походов и отличные примеры видео. Условия согласовываются индивидуально, – сообщили в оргкомитете.
После завершения экспедиции путешественники обещают выпустить фильм на русском и английском языках «100 лучших мест от Байкала до Аляски» и фотокнигу, сообщает kam24.ru.
Стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Открылось новое авиасообщение между Алматы и Иркутском
Единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 6 июня. Участие в экзамене приняли более 5 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ было организовано 59 пунктов проведения экзаменов
17 июня из Петропавловска-Камчатского стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска», которая пройдет маршрутом сибирских купцов. Сейчас участники готовят катамаран к отплытию
Захват жилья, неуплата коммунальных услуг, угрозы расправой - на протяжении трёх лет цыгане не хотели добровольно съезжать из незаконно занятого дома жительницы Читы
Раз в год тысячи паломников из разных регионов страны устремляются в Баргузинскую долину в Бурятии, чтобы принять участие в особом буддийском обряде
Член Общественного совета при МВД Бурятии Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС Татьяна Васева приняли участие в ярмарке рабочих мест для студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума
Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края
Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников
Иркутская область вошла в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири». Об этом сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова во время круглого стола с экспертами Русского географического общества
Необходимо заранее записаться
Здесь представлены уникальные книги ведущих учёных, медиков и военных
Образцы изделий утверждены заказчиками
В Бурятской таможне обсудили незаконный вывоз культурных ценностей
Своё видеообращение они отправили президенту
Внесены изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»