Стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска»

17 июня из Петропавловска-Камчатского стартует второй этап экспедиции «Байкал-Аляска», которая пройдет маршрутом сибирских купцов. Сейчас участники готовят катамаран к отплытию



В августе прошлого года на Камчатку прибыла историко-географическая экспедиция, повторяющая путь сибирских купцов-первопроходцев 17-18 веков, участников Русско-американской компании, одного из самых неординарных и мощных предприятий в мировой истории, обеспечившего освоение Сибири, Дальнего Востока и Аляски. Возглавляет группу путешественников Анатолий Казакевич.



Экспедиция проходит на надувном катамаране океанского класса «Искатель». Он сконструирован и сделан новосибирским мастером Анатолием Куликом, совершившим на подобной модели кругосветное путешествие в южных широтах.



На днях организаторы экспедиции прибыли на Камчатку, где зимовал катамаран «Искатель». В настоящее время ведётся его сборка и подготовка к ответственному переходу. «Весь маршрут экспедиции – водный путь в 13 тысяч километров.



В прошлом году были пройдены 7 тысяч километров пути, в 2018 году мореплавателям предстоит преодолеть наиболее сложный отрезок маршрута: Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Ном - Датч Харбор – Анкоридж. Во время экспедиции снимается документальный фильм, основная идея которого – показать яркие примеры развития предпринимательства, уникальную природу Сибири и Аляски, рассказать об истории», – рассказали организаторы.



Путешественники приглашают в состав экипажа экспедиции второго видеооператора.



- Приглашаются участники экспедиции на роль второго видеооператора, который готов войти в состав экипажа от Петропавловска-Камчатского до Анадыря. Осадка катамарана в 10 сантиметров позволяет высаживаться в местах, где практически никто не бывал. Это обеспечит уникальность видео- и фотосъемок. Обязателен опыт морских походов и отличные примеры видео. Условия согласовываются индивидуально, – сообщили в оргкомитете.



После завершения экспедиции путешественники обещают выпустить фильм на русском и английском языках «100 лучших мест от Байкала до Аляски» и фотокнигу, сообщает kam24.ru.

