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Цыгане только через три года освободили незаконно занятый дом читинки

Общество, 
Захват жилья, неуплата коммунальных услуг, угрозы расправой - на протяжении трёх лет цыгане не хотели добровольно съезжать из незаконно занятого дома жительницы Читы

Крайний срок для выселения, установленный судом, был 1 июня.

- Телевидение выключайте! А то я сейчас сломаю же! Где эта параша? Засранка, я после тебя всё убрала!

Это кадры прошлого визита съемочной группы. Тогда, в конце мая, судебные приставы приезжали к семье Главацких, чтобы вручить постановление о выселении. Но недобросовестные жильцы в ярости начали кидаться на собственницу дома - Марию (имя изменено).

Ещё три года назад через риелтора она хотела продать землю и дом. К слову, их первоначальная стоимость - почти миллион рублей. В качестве предоплаты от потенциальных покупателей Мария получила 50 тысяч рублей и разрешила заехать раньше срока. Но новые жильцы кормили женщину сначала обещаниями, а затем и угрозами расправы. Продолжалось это три года. Когда терпение кончилось, хозяйка дома подала в суд на расторжение договора купли-продажи. И суд принял решение в её пользу.

- В течение месяца мы пытались установить должника, неоднократно осуществлялись выходы по этому адресу. Установлено было, что он здесь проживает. Однако застать его не удавалось при неоднократных попытках, - говорит Галина Невзорова, судебный пристав-исполнитель центрального отдела №2 судебных приставов.

Постановление было, наконец, вручено 25 мая. С требованиями освободить дом до 1 июня. И действительно, к этому сроку семья цыган из шести человек съехала, оставив после себя разорение.

- Насколько я знаю, это ваш шкаф, да? В каком состоянии он был?
- Но не в таком, конечно, в нормальном состоянии был.
- То есть все дверки, все ручки были целые?
- Всё было целое, да.

А вот от батарей и котла не осталось и следов. К слову, их цыгане установили, уже заселившись. Уничтожили и проводку.

Мало того, что обстановка ассоциируется с походами Мамая, цыгане забрали не только свои вещи, но и прихватили часть имущества собственников. К примеру, стиральную машинку, газовую плиту и холодильник. Не постеснялись унести даже корпус от старенькой кроватки.

Вот такой горький урок вынесла хозяйка дома из этой истории. Но духом не падает и планирует всё-таки его продать. Но уже с оглядкой, сообщает ГТРК Чита.
жилье
 
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