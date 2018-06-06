Федеральные СМИ рассказали о путешествии к богине Янжиме в Бурятии

Раз в год тысячи паломников из разных регионов страны устремляются в Баргузинскую долину в Бурятии, чтобы принять участие в особом буддийском обряде



Эта земля, как считают верующие, находится под покровительством богини материнства Янжимы — именно в ее честь устраивают молебен. Корреспондент РИА Новости посмотрел на ритуал и выяснил, как благодаря удивительной находке Бурятия прославилась на весь мир.



Человек в джинсовой куртке ведет маленькую девочку в чащу леса. Та старательно учится считать на китайском языке: цифра — шаг, цифра — шаг. «Ир, ар, со…» — запинка. «Сань», — подсказывает взрослый. Житель Баргузина Баир уже много лет приезжает сюда на праздник богини Янжимы. Последние четыре года — с дочкой: мольбы о даровании ребенка, как он считает, были услышаны именно тут.



У подножия Баргузинских гор есть камень, на котором, как полагают буддисты, чудесным образом проявился лик богини — покровительницы брака и материнства (Янжима — бурятское название, на санскрите ее зовут Сарасвати). Причем обрели святыню недавно.



Все началось с необычной находки жителя близлежащего улуса Ярикто в 1996 году. Во время заготовки дров он наткнулся на спрятанную под камнем шкатулку. Внутри оказалась ритуальная пирамидка с изображением тысячи будд. Артефакт выглядел настолько необычно, что селянин с испугу закопал его в землю.



Спустя девять лет в Ярикто приехал глава традиционной сангхи России (крупнейшей в стране буддийской организации) пандито хамбо лама Дамба Аюшеев вместе с другими ламами, чтобы выбрать место для дацана. Это достаточно сложный ритуальный процесс. Местные рассказали главе российских буддистов про пирамидку и отвели туда, где ее спрятали.



- Когда перевернули камень, под которым когда-то нашли «цаца» (ритуальная пирамидка. — Прим. ред.), обнаружили неподъемную глыбу. Я взял лом, начал ее простукивать. И откуда-то мне в лицо ударил яркий свет. Я даже зажмурился. А присмотревшись, увидел на огромном сером валуне метрах в десяти от себя четкое изображение танцующей богини, — говорит пандито хамбо лама.



Рядом со святыней восстановили Баргузинский дацан, разрушенный в 1930-е. Надо сказать, буддизм вообще в Бурятии возрождается очень интенсивно.



- Дацан — это не один храм, а целый храмовый комплекс. С 1946 года на территории СССР их было всего два — Иволгинский и Агинский. А сегодня в Бурятии 46 дацанов, — говорит дид хамбо лама (заместитель главы буддистов) Дагба Очиров.



Дорога от Улан-Удэ до святыни занимает примерно четыре часа. После гущи таежного леса, живописных видов Байкала и реки Баргузин перед паломниками предстает величественная долина, растянувшаяся на двести километров. Это место упоминается в монгольских летописях XIII века под названием Баргуджин Тукум — «край света». По преданию, отсюда родом мать Чингисхана, и здесь же знаменитый правитель приказал тайно ее похоронить.



Теперь центр притяжения на «краю света» — Баргузинский дацан.



- Едут из Москвы, Новосибирска, Челябинска и многих других городов. И из других стран приезжают — Германии, Франции, Италии, но как туристы, а не как верующие, — отмечает настоятель дацана лама Цыдэн Соодоев.



Больше всего паломников — как раз на праздник богини Янжимы, который отмечается 24-го числа месяца Дракона по лунному буддийскому календарю. Верующие поднимаются к священному камню, где ламы совершают молебен. Кто-то троекратно обходит святыню, кто-то развешивает в священной роще цветные ленточки.



Сарема из Иркутска. В ее руке пять разноцветных ленточек. Она старательно привязывает их к веткам, объясняя смысл обряда: «Я взяла пять ленточек за каждого ребенка. У меня сейчас их четыре. Но, конечно же, нужен еще один».



Священный камень обходит 40-летний Гыргал, житель одной из окрестных деревень. Он усиленно читает мантры, а в руке у него зеленая лента и игрушечная машинка того же цвета.



- Детей у меня до сих пор нет. Мальчика хочу, поэтому взял машинку. Если хочешь девочку, надо брать куклу, — говорит Гыргал.



В молебне участвует немало молодых пар — тоже с машинками и куклами. Потом по традиции игрушки передают либо в детский дом, либо малоимущим семьям.



А перед обрядом бездетные пары идут к ламе, чтобы тот установил причину их проблемы. Впрочем, зачастую помощь буддийских монахов ни к чему.



- Обычно бесплодие бывает по медицинским показаниям. Если же врачи говорят, что все нормально, тогда уже мы пытаемся разобраться. Может быть, муж и жена родились в несовместимые годы — к примеру, Змеи и Обезьяны. Либо они в этой или прошлой жизни нагрешили — это уже кармическая причина, — объясняет лама Цыдэн Соодоев.



Ежедневно в Баргузинском дацане ламы совершают хурал (молебен). Когда обитель возрождалась, ее насельники поклялись, что молитва в этом священном для буддистов месте не будет прерываться. Всего в монастыре 13 лам, и они оказывают духовную поддержку жителям десятка окрестных сел.



Но и добуддийские традиции в Баргузинской долине все еще сильны. Тут много шаманов. Поэтому местные жители в религиозных вопросах непостоянны.



- Если у человека не получается добиться желаемого у ламы, он идет к шаману. Да и то сомневается, что это поможет. Я часто ругаю прихожан: как проблемы, вы сразу прибегаете, а как все хорошо, то забываете даже. Наоборот, когда хорошо, надо приходить, чтобы стало еще лучше, — объясняет лама Соодоев.



Сами местные говорят, что настоящие шаманы, те, кто впадает в транс, — редкость.



- Есть такие, которые наряжаются не пойми во что. Любую болезнь «найдут» и тут же за кругленькую сумму ее «вылечат», — рассказывает житель улуса Ярикто Алтан.



Но представителей этой «профессии» уважают. Многие убеждены, что шаманы все про всех знают. Потому что, согласно поверьям, прикармливают неупокоенные души умерших, которые сообщают им информацию о живых. Причем, как поясняет Алтан, «духов заманивают мясом или водкой».



Тем не менее люди в надежде на помощь высших сил ежегодно стекаются к священному камню с ликом богини Янжимы, оставляя рядом дары и молитвы.



- Я всегда говорю паломникам, что главное — вера. Если у человека нет веры, ничего не поможет, — заключает лама Соодоев.

