Член Общественного совета при МВД Бурятии Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС Татьяна Васева приняли участие в ярмарке рабочих мест для студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума
Мероприятие прошло при участии представителей крупных коммерческих компании города, сотрудников кадровых подразделений государственных и частных учреждений.
Сотрудник полиции довела до студентов-выпускников информацию о возможности прохождения службы в органах внутренних дел. Татьяна Эрдэниевна ознакомила студентов с вакансиями в патрульно-постовой службе и требованиями, предъявляемыми к кандидатам на службу.
Член Общественного совета, командир общественной организации ДНД «Народные дружины г. Улан-Удэ» Вадим Борхоев рассказал молодым людям о добровольном участии граждан в охране общественного порядка. В профориентационной встрече приняли участие не только выпускники техникума, но и учащиеся младших курсов. По результатам встречи принято решение об организации для студентов-юристов в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» прохождения летней практики в дружине.
Отметим, что добровольное участие граждан в охране общественного порядка – это не только оказание содействия правоохранительным органам, но и отличная возможность испытать свои навыки и знания в реальной обстановке. Многие из дружинников, познакомившись с работой полиции на практике, приходят в органы внутренних дел на службу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Улан-удэнские студенты проведут каникулы в Народной дружине
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