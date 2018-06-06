В Улан-Удэ покупателям мотоциклов выдают памятки ГИБДД

Администрации торговых предприятий Бурятии выразили поддержку госавтоинспекции в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. В местах продажи вело-мототранспорта появились информационные буклеты о соблюдении ПДД



Автоинспекторы обратились к руководителям магазинов с инициативой о распространении через торговые сети пропагандистских листовок. Идею полицейских администрации коммерческих предприятий поддержали и предоставили свои информационные стенды для размещения буклетов и памяток.



При размещении агитационных материалов полицейские проводили беседы с посетителями и покупателями магазина. Сотрудники ГИБДД напоминали о правилах вождения вело-мототранспорта, и запретах, связанных с их управлением. Отдельное внимание они уделили вопросам пропаганды ношения защитной экипировки. Также автоинспекторы оставили памятки для будущих покупателей, которые вручат консультанты торгового комплекса вместе с документацией на двухколесную технику, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



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