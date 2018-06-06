Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников
- Пожарно-прикладной спорт в республике начала активно развиваться с 1967 года. Благодаря ветерану пожарной охраны Борису Антоновичу Дарагану эти соревнования стали традиционными и с 2003 года носят его имя. В этом году соревнования проводятся уже в 15-й раз, - отметил первый заместитель начальника главного управления МЧС Константин Григорьев. – Это спорт быстрых, сильных, мужественных, он направлен, прежде всего, на повышение профессионального мастерства, популяризацию профессии пожарного. Сейчас в наших рядах стоят молодые спортсмены, которые, уверен, вырастут достойными мастерами пожарного дела.
Дочь Бориса Антоновича Дарагана Ирина Борисовна поблагодарила всех собравшихся за добрую память об отце, который приехал в Бурятию по распределению в далеком 1959 году и всю жизнь отдал службе в пожарной охране республики.
В первый день соревнований пройдут два этапа – преодоление стометровой полосы с препятствиями и комбинированная пожарная эстафета. Завтра, 7 июня, соревнования продолжатся на базе пожарно-спасательной части № 72, там пройдет этап «Подъем по штурмовой лестнице», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
В Улан-Удэ стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
Общество, Фото:
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