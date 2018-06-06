Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

В Улан-Удэ стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту

Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников

- Пожарно-прикладной спорт в республике начала активно развиваться с 1967 года. Благодаря ветерану пожарной охраны Борису Антоновичу Дарагану эти соревнования стали традиционными и с 2003 года носят его имя. В этом году соревнования проводятся уже в 15-й раз, - отметил первый заместитель начальника главного управления МЧС Константин Григорьев. – Это спорт быстрых, сильных, мужественных, он направлен, прежде всего, на повышение профессионального мастерства, популяризацию профессии пожарного. Сейчас в наших рядах стоят молодые спортсмены, которые, уверен, вырастут достойными мастерами пожарного дела.

Дочь Бориса Антоновича Дарагана Ирина Борисовна поблагодарила всех собравшихся за добрую память об отце, который приехал в Бурятию по распределению в далеком 1959 году и всю жизнь отдал службе в пожарной охране республики.

В первый день соревнований пройдут два этапа – преодоление стометровой полосы с препятствиями и комбинированная пожарная эстафета. Завтра, 7 июня, соревнования продолжатся на базе пожарно-спасательной части № 72, там пройдет этап «Подъем по штурмовой лестнице», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские студенты проведут каникулы в Народной дружине
Общество, 06.06.2018
Член Общественного совета при МВД Бурятии Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС Татьяна Васева приняли участие в ярмарке рабочих мест для студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума
Известный путешественник из Беларуси приедет в Улан-Удэ на велосипеде
Общество, 06.06.2018
Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края
В Улан-Удэ стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
В Улан-Удэ стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
Общество, 06.06.2018
Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников
Байкал вошёл в «Золотое кольцо Сибири»
Общество, 06.06.2018
Иркутская область вошла в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири». Об этом сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова во время круглого стола с экспертами Русского географического общества
В Улан-Удэ открылась выставка книг 19 века
В Улан-Удэ открылась выставка книг 19 века
Общество, 06.06.2018
Здесь представлены уникальные книги ведущих учёных, медиков и военных
Улан-удэнская колония поставляет одежду предприятиям
Общество, 06.06.2018
Образцы изделий утверждены заказчиками
Культурные ценности вывозить за пределы Бурятии будет сложнее
Культурные ценности вывозить за пределы Бурятии будет сложнее
Общество, 06.06.2018
В Бурятской таможне обсудили незаконный вывоз культурных ценностей
Самовольщики Улан-Удэ хотят узаконить ДНТ через Путина
Самовольщики Улан-Удэ хотят узаконить ДНТ через Путина
Общество, 06.06.2018
Своё видеообращение они отправили президенту
Ограниченно годные призывники смогут пойти в армию
Ограниченно годные призывники смогут пойти в армию
Общество, 06.06.2018
Внесены изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
В Ангаре купались дети без родителей
Общество, 06.06.2018
Стражи порядка просят взрослых следить за безопасностью своих детей
В России выбрали самые абсурдные объявления
В России выбрали самые абсурдные объявления
Общество, 06.06.2018
Подведены промежуточные итоги конкурса нелепых объявлений
В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник
В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник
Общество, 06.06.2018
Во время торжества детям раздавали мороженое
На стройку рядом с детсадом в Улан-Удэ пожалуются Путину
На стройку рядом с детсадом в Улан-Удэ пожалуются Путину
Общество, 06.06.2018
Строительство девятиэтажки на проспекте 50-летия Октября на два года обеспечит детский сад пылью, шумом и рисками, связанными с работой строительного крана
Жителей Бурятии просят благоустроить Усть-Ордынский дацан
Жителей Бурятии просят благоустроить Усть-Ордынский дацан
Общество, 06.06.2018
Большой ремонт требуется одному из дуганов, расположенных на территории дацана, в преддверии «Алтарганы»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^