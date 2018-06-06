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Общественный совет МВД Бурятия проведёт приём граждан

Общество, 
Необходимо заранее записаться

21 июня с 18.00 до 19.00 в Общественной приёмной МВД по Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2 состоится приём граждан.

Приём ведет член Общественного совета при МВД по Республике Бурятия Константин Черниговский.

Предварительная запись по телефону: 275-307.

Прием граждан членами Общественного совета при МВД по Республике Бурятия проводится в третий четверг месяца с 18:00 до 19:00. Граждане могут обращаться в приемную Общественного совета при МВД по РБ с предложениями по улучшению работы ОВД, по взаимодействию с институтами гражданского общества и с инициативами по организации мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.
 
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