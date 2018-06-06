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В Улан-Удэ открылась выставка книг 19 века

В Улан-Удэ открылась выставка книг 19 века
Общество, 
Здесь представлены уникальные книги ведущих учёных, медиков и военных 

В Национальной библиотеке Бурятии открылась вторая выставка из цикла «Отраженье исчезнувших лет…. Издания XIX – начала ХХ вв.». 

В первом разделе экспозиции представлены книги по медицине. Большую часть здесь составляют учебные пособия и курсы лекций, научные работы известных отечественных и зарубежных врачей того времени. Представляют интерес и популярные издания по водолечению и правильному питанию, по уходу и воспитанию детей. 

- Хочется выделить оригинальный учебник по медицине — «Учебник клинической и оперативной хирургии» (1881 г.) профессора хирургии Эдуарда Альберта, его главнейшие труды относятся к хирургической диагностике, оперативной хирургии и к механике человеческих суставов. Редактором этого учебника был знаменитый профессор Николай Склифосовский. Ещё одно интересное учебное пособие – «Атлас анатомии человека» (1909 г.), созданный Иоханнесом Соботта, директором Анатомического института Боннского университета, был издан впервые в начале XX века и стал для многих поколений врачей самым фундаментальным источником сведений по макроскопической анатомии, - рассказали в учреждении. 

В числе редких изданий представлен трехтомник «Новый способ лечения» (1900-1902 гг.), сочинение Платена, преподавателя и практического представителя системы лечения целебными силами природы. Издание содержит 600 рисунков в тексте, 33 хромолитографированные таблицы, портрет автора и 1 разборную анатомическую модель в красках. Сочинение награждено 16 золотыми медалями, 6 почётными медалями и 3 почётными крестами.

Особую ценность представляет первый медицинский словарь на русском языке А. Виларе «Энциклопедический медицинский словарь» (1892 г.). 

Второй раздел выставки включает книги по военному делу. К числу классических произведений военно-морской литературы конца XIX века относится «Морская война. Её основные принципы и опыт» (1894) Это историческое исследование контр-адмирала британского флота Филипа Коломба. 
 
Книга оригинально оформлена: в издательском тканевом переплете, выполненном в Паровой переплётной Кирхнера, имеет золотое тиснение на корешке, круговой обрез «под павлинье перо». 
 
- Эти и другие книги прошлых веков лучше рассматривать воочию, поэтому приглашаем посетить выставку с 6 июня до конца месяца с 9.00 до 18.00 часов, кроме пятницы и воскресенья, - заключили в пресс-службе библиотеки. 
 
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