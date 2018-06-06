Улан-удэнская колония поставляет одежду предприятиям



Осуждённые исправительной колонии № 7 изготавливают специальную одежду для организаций Улан-Удэ.



- Взаимовыгодное сотрудничество с муниципальными организациями даёт возможность создавать дополнительные рабочие места для осуждённых, а заказчикам – заключать контракты в сфере закупок товаров, сокращая время проведения конкурсных процедур, - отметили в пресс-службе УФСИН России по республике.



Образцы изделий утверждены заказчиками и соответствуют техническим требованиям и ГОСТам.

