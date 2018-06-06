Ограниченно годные призывники смогут пойти в армию



Благодаря изменениям в законе «О воинской обязанности и военной службе», молодые люди призывного возраста, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождённые от призыва и зачисленные в запас, могут быть допущены к службе. Теперь по их желанию им будут присвоены категории военной годности, после прохождения медицинского освидетельствования.



Для этого молодые люди будут направляться в государственные или муниципальные медицинские организации для стационарного или амбулаторного обследования в целях уточнения диагноза, после чего им выдадут медицинские заключения о состоянии здоровья аналогичные медицинским заключениям о состоянии здоровья, составляемых в процессе первоначальной постановки на воинский учёт и призыве на военную службу.



Своё конституционное право и обязанность по защите Отечества такие граждане смогут осуществить, если по результатам медицинского освидетельствования они будут признаны годными к военной службе, либо годными к военной службе с незначительными ограничениями, сообщает минздрав республики.

