Ограниченно годные призывники смогут пойти в армию

Внесены изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
Благодаря изменениям в законе «О воинской обязанности и военной службе», молодые люди призывного возраста, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождённые от призыва и зачисленные в запас, могут быть допущены к службе. Теперь по их желанию им будут присвоены категории военной годности, после прохождения медицинского освидетельствования.
Для этого молодые люди будут направляться в государственные или муниципальные медицинские организации для стационарного или амбулаторного обследования в целях уточнения диагноза, после чего им выдадут медицинские заключения о состоянии здоровья аналогичные медицинским заключениям о состоянии здоровья, составляемых в процессе первоначальной постановки на воинский учёт и призыве на военную службу.
Своё конституционное право и обязанность по защите Отечества такие граждане смогут осуществить, если по результатам медицинского освидетельствования они будут признаны годными к военной службе, либо годными к военной службе с незначительными ограничениями, сообщает минздрав республики.
Внесены изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
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