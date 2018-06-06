В Ангаре купались дети без родителей



В отношении родителей, чьи дети купались в реке, составлены административные материалы. По остальным фактам составлены профилактические материалы, направленные для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Стражи порядка напоминают, что закон запрещает детям находиться вблизи водоёмов без сопровождения взрослых. Купание детей должно проводиться только под непрерывным контролем родителей.



С начала года в городе Усолье-Сибирское шестеро несовершеннолетних купались в Ангаре в отсутствие родителей.Так, 27 мая сотрудниками полиции при обследовании залива реки Ангара замечены двое детей, 7 и 14 лет, которые купались в холодной воде. В этот же день вблизи реки купался 13-летний мальчик.На следующий день в том же месте полицейскими увидели 10-летнюю девочку, которая ловила рыбок. При этом ребёнок был один без присутствия взрослых.В минувшее воскресенье, 3 июня, вновь на заливе реки стражи порядка заметили двух мальчиков, 12 и 13 лет, которые находились одни около водоёма.