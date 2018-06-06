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В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник

В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Во время торжества детям раздавали мороженое 

В сквере имени Сенчихина Улан-Удэ прошёл праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. Его организатором выступил один из депутатов горсовета столицы Бурятии. 
 
На сцене развернулось праздничное действо. Ребята из творческих коллективов микрорайона Шишковки подготовили для своих сверстников красочные номера – танцы и вокальные номера. Не обошлось здесь и без весёлых конкурсов от ведущего.

Во время концерта ребят угощали всевозможными сладостями. Долгожданным подарком для них стала бесплатная раздача мороженого. 
 
Были вручены денежные сертификаты и сладкие подарки социальным партнёрам мероприятия: благотворительному фонду «Радость материнства», дому ребёнка «Аистенок», центру помощи детям «Ровесник», центру помощи детям «Малышок». 
 
В конце праздника в сквере устроили фейерверк, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
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