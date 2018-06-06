В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник

Во время торжества детям раздавали мороженое
В сквере имени Сенчихина Улан-Удэ прошёл праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. Его организатором выступил один из депутатов горсовета столицы Бурятии.
На сцене развернулось праздничное действо. Ребята из творческих коллективов микрорайона Шишковки подготовили для своих сверстников красочные номера – танцы и вокальные номера. Не обошлось здесь и без весёлых конкурсов от ведущего.
Во время концерта ребят угощали всевозможными сладостями. Долгожданным подарком для них стала бесплатная раздача мороженого.
Были вручены денежные сертификаты и сладкие подарки социальным партнёрам мероприятия: благотворительному фонду «Радость материнства», дому ребёнка «Аистенок», центру помощи детям «Ровесник», центру помощи детям «Малышок».
В конце праздника в сквере устроили фейерверк, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Внесены изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
Стражи порядка просят взрослых следить за безопасностью своих детей
Подведены промежуточные итоги конкурса нелепых объявлений
Во время торжества детям раздавали мороженое
Строительство девятиэтажки на проспекте 50-летия Октября на два года обеспечит детский сад пылью, шумом и рисками, связанными с работой строительного крана
Большой ремонт требуется одному из дуганов, расположенных на территории дацана, в преддверии «Алтарганы»
Минздрав планирует таким образом снизить количество несчастных случаев
Собранные на мероприятии средства направят на помощь детям
Китайский электронный гигант начал продажи нового флагмана в родной стране
Дети в ходе соревнований прошли 12 этапов
На площадке установлен современный игровой детский комплекс
Они передали в больницу необходимые для ухода за детьми средства гигиены
Ответ на этот и другие вопросы от жителей Бурятии могут быть получены завтра во время «прямой линии» с президентом (Видео)
Он организован специально для выпускников вузов и ссузов
Соревнования длились пять дней