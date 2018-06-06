Новый Xiaomi 8 раскупили за полминуты



Xiaomi Mi 8 раскупили в Китае в первые 37 секунд после старта продаж. Об этом сообщает Life.



Флагман появился в продаже в Поднебесной пятого июня. Следующая партия поступит 12 июня в 10 часов утра по местному времени.



Напомним, Xiaomi представила Mi 8 с двумя модификациями 31 мая. Базовая модель получила экран с диагональю 6,21 дюйма, корпус в стиле iPhone X и топовый чип Snapdragon 845.



Смартфон появился в продаже только в Китае. Его стоимость составила €360. Также девайс появится ещё на семи рынках смартфонов: в Египте, Испании, Индии, Италии, Франции, Вьетнаме и России.

