Новый Xiaomi 8 раскупили за полминуты

Китайский электронный гигант начал продажи нового флагмана в родной стране
Xiaomi Mi 8 раскупили в Китае в первые 37 секунд после старта продаж. Об этом сообщает Life.
Флагман появился в продаже в Поднебесной пятого июня. Следующая партия поступит 12 июня в 10 часов утра по местному времени.
Напомним, Xiaomi представила Mi 8 с двумя модификациями 31 мая. Базовая модель получила экран с диагональю 6,21 дюйма, корпус в стиле iPhone X и топовый чип Snapdragon 845.
Смартфон появился в продаже только в Китае. Его стоимость составила €360. Также девайс появится ещё на семи рынках смартфонов: в Египте, Испании, Индии, Италии, Франции, Вьетнаме и России.
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