В Улан-Удэ прошла игра «Зарничка»

Дети в ходе соревнований прошли 12 этапов
5 июня состоялась районная военно-спортивная игра «Зарничка-2018» среди детсадов Советского района Улан-Удэ.
Уже второй год на базе детского сада № 58 «Золушка» проводится игра «Зарничка». Состязания организовывают с целью развития работы по военно-патриотическому воспитанию детей, формированию у них интереса к военной службе, пропаганды здорового образа жизни среди детей и взрослых.
На всех этапах за ходом соревнований следило жюри, в состав которого вошли специалисты Центра допризывной подготовки и инструкторы Центра физкультурно-массовой работы.
Команды детских садов показали свои знания и умения на 12 разных этапах игры. Победители и призёры определились по результатам прохождения всех этапов:
- 1 место - команда «Пограничный отряд» (ДОУ № 3);
- 2 место - команда «Спецназ» (ДОУ № 58);
- 3 место - команда «Морская пехота» (ДОУ № 15).
Все участники получили награды, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Китайский электронный гигант начал продажи нового флагмана в родной стране
Дети в ходе соревнований прошли 12 этапов
На площадке установлен современный игровой детский комплекс
Они передали в больницу необходимые для ухода за детьми средства гигиены
Ответ на этот и другие вопросы от жителей Бурятии могут быть получены завтра во время «прямой линии» с президентом (Видео)
Он организован специально для выпускников вузов и ссузов
Соревнования длились пять дней
Клипы посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдёт этим летом в России
Малышу дали имя Матвей
Путешественник Евгений Ковалевский проведёт встречи с учащимися республики
Фестиваль состоится 8 и 9 июня
Психологи следственного изолятора № 1 при работе с несовершеннолетними используют песочную терапию
В первую очередь, полицейские уделяют особое внимание пожарной безопасности детей
Были представлены этнические песни бурят
Подведены итоги благотворительного концерта «Мир один на всех!»