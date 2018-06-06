В Улан-Удэ прошла игра «Зарничка»



5 июня состоялась районная военно-спортивная игра «Зарничка-2018» среди детсадов Советского района Улан-Удэ.



Уже второй год на базе детского сада № 58 «Золушка» проводится игра «Зарничка». Состязания организовывают с целью развития работы по военно-патриотическому воспитанию детей, формированию у них интереса к военной службе, пропаганды здорового образа жизни среди детей и взрослых.



На всех этапах за ходом соревнований следило жюри, в состав которого вошли специалисты Центра допризывной подготовки и инструкторы Центра физкультурно-массовой работы.



Команды детских садов показали свои знания и умения на 12 разных этапах игры. Победители и призёры определились по результатам прохождения всех этапов:



- 1 место - команда «Пограничный отряд» (ДОУ № 3);

- 2 место - команда «Спецназ» (ДОУ № 58);

- 3 место - команда «Морская пехота» (ДОУ № 15).



Все участники получили награды, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

