В Еравнинском районе открыли детскую площадку

На площадке установлен современный игровой детский комплекс
В Международный день защиты детей открылась детская площадка, построенная силами ТОСовцев, в селе Сосново-Озёрское в Еравнинском районе.
- Площадка возведена в кратчайшие сроки, благодаря усилиям жителей одного из микрорайонов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды до 2018-2022 гг.», - рассказали организаторы открытия.
На площадке установлен современный игровой детский комплекс, также здесь появилось футбольное поле.
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На площадке установлен современный игровой детский комплекс
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