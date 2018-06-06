В Еравнинском районе открыли детскую площадку



В Международный день защиты детей открылась детская площадка, построенная силами ТОСовцев, в селе Сосново-Озёрское в Еравнинском районе.



- Площадка возведена в кратчайшие сроки, благодаря усилиям жителей одного из микрорайонов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды до 2018-2022 гг.», - рассказали организаторы открытия.



На площадке установлен современный игровой детский комплекс, также здесь появилось футбольное поле.

