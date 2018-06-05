В 1970-е годы поваров для «КамАЗа» искали в Бурятии

Камазовские столовые кормили 90 тысяч человек в день



Директор музея КАМАЗа Александр Чухонцев опубликовал в своем блоге интересные факты о становлении Комбината общественного питания «КАМАЗа».



- Впервые вопрос о ходе строительства предприятий торговли и общественного питания в городе Набережные Челны был заслушан Советом министров РСФСР 3 декабря 1971 года. Было принято решение организовать надлежащее обслуживание строителей Камского автомобильного завода. И вот, 46 лет назад Министром автомобильной промышленности СССР А. М. Тарасовым был подписан Приказ о создании Комбината общественного питания в г. Набережные Челны с подчинением дирекции строящегося Камского автомобильного завода, - цитирует популярный блогер Владимира Мишурова.



Задача стояла непростая: в чистом поле построить КОП, одновременно начав кормить молодых строителей автогиганта.



– Приехал, можно сказать, в чистое поле, – вспоминает начало своей трудовой деятельности один из первых руководителей Комбината питания, награждённый за трудовые заслуги орденом «Знак почёта» Александр Ефимович Кривов. – Ни складов, ни базы – да, практически, ничего не было. Организовали две столовые – при дирекции и на кольце в промкомзоне. Генеральный директор «КАМАЗа» Лев Борисович Васильев умел оперативно решать наши вопросы: договорился с совхозами, и мы начали заготовку овощей. Раз помещений нет – решили продавать продукты питания с выездных лотков.



Так начинались будни КОПа - Комбината общественного питания. Со всей страны в Челны направили поваров: 450 кулинаров прибыли из Ярославской, Брянской, Саратовской областей, Бурятии. Только в 1977 году нужно было ввести столовые на всех заводах вместимостью в 8,5 тысяч посадочных мест.



В начале 80-х годов в составе Комбината общественного питания «КАМАЗа» действуют 103 предприятия на 30 340 посадочных мест, в том числе 27 заводских столовых на 26760 посадочных мест. В 15 столовых организовано диетпитание, им обеспечено более 2000 человек. В 32 буфетах, расположенных в общежитиях, питаются около 25 000 человек. Функционирует фабрика-заготовочная мощностью 52 тонны сырья и полуфабрикатов в сутки. Введён в эксплуатацию продовольственный склад с охлаждающими камерами ёмкостью 8 700 тонн.



Чуть позже количество питающихся работников автогиганта достигало 90 000 человек в день, сообщает chelny-izvest.ru.

