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На берегах рек в Улан-Удэ спасатели начали строить наблюдательные вышки

Общество, 
В Улан-Удэ с началом сезона пляжного отдыха спасатели начали строить наблюдательные вышки. Их возводят на берегах рек Уда и Селенга. В тех местах, где официально купаться запрещено, передает ОТР

Такой запрет действует не первый год, но горожане не обращают внимание на эти ограничения. Спасатели говорят, что зря. Ведь заходить в воду не разрешается там, где есть угроза жизни. Например, неровное дно и быстрое течение. Штрафовать нарушителей сотрудники службы спасения не имеют права. Поэтому и строят вышки. чтобы в случае необходимости быстро помочь утопающим.

- В первую очередь, она увеличивает обзор. У нас спасатель будет находиться на высоте, он будет охватывать большую территорию своим взглядом. Конечно, можно стоять и на земле, контролировать, но как вы видите, у нас здесь кусты, завороты – обзор очень маленький, - говорит Иван Балаганский, спасатель-водолаз поисково-спасательной службы управления по ЧС администрации Улан-Удэ.

А ещё, по словам спасателей, было бы неплохо оборудовать вышки камерами слежения. По ночам их портят вандалы – не просто ломают, иногда даже сжигают. Но на видеонаблюдение у городских властей денег нет.
МЧС
 
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