Зарубежный волонтёр обнаружил гнездование редкой птицы на Байкале

В государственном заказнике «Алтачейский» с 18 по 25 мая были проведены экспедиционные работы по изучению орнитофауны. В полевых работах принимали участие сотрудники заповедника, ученые из Института управления природными ресурсами ИрГАУ и волонтеры



- За 8 дней нами было проведено 10 маршрутных учетов общей протяженностью около 40 км. По ним будет определена плотность населения птиц в заказнике в этот период года. За время экспедиции мы встретили несколько видов, занесенных в Красные Книги России и Республики Бурятии, гнездящихся в заказнике или прилегающих к нему территориях. Это большой подорлик, степной орёл, орлан-белохвост, черный аист. Также было обнаружено место гнездования порядка 15 пар конька Годлевского. Этот вид всегда привлекал внимание бердвотчеров, но последнее время в типичных местах обитания не наблюдался, - рассказывает Виктор Саловаров, доктор биологических наук, директор Института управления природными ресурсами ИрГАУ.



Своими впечатлениями от экспедиции поделился и волонтер Байкальского заповедника Джесус Нотарио из Испании, также принимавший участие в исследованиях.



- После 6-часового путешествия на машине мы прибыли в большой и комфортабельный кордон, расположенный на территории заказника. В течение 8 дней мы проводили учеты птиц во всех типах местообитаний, которые мы могли найти на охраняемой территории – лес, степь, болото, озера и заросшие поля. Удивительно, что в молодых лесах, выросших на местестарых пожаров, обитает такое количество животных Сибири. Мы встретили 80 видов птиц, 5 видов млекопитающих, а также следы волка и барсука. Я счастлив, что мне удалось побывать в таком потрясающем месте!».



А главным событием для всех участников исследований стало подтверждение гнездования на территории заказника «Алтачейский» редкого вида – дрофы. Гнездо этой птицы с 2 яйцами удалось обнаружить благодаря Джесусу Нотарио. Волонтер, ранее работавший с европейским подвидом дрофы у себя на родине в Испании, оказался хорошо знаком с гнездовым поведением этой птицы. Он обратил внимание ученых на одиночную самку, которая при виде людей не улетала. Она близко подпускала людей, а потом отбегала, пытаясь увести их в сторону от гнезда.



Некогда многочисленная и широко распространённая, в XX веке дрофа стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. Основные причины вымирания связаны с деятельностью человека – неконтролируемая охота, использование сельскохозяйственной механизированной техники, изменение ландшафтов. По этой причине в настоящее время дрофа находится под охраной, в том числе международных конвенций, и включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, а так же в Красные книги тех стран, где она обитает.



Орнитологические исследования, проведенные на территории заказника «Алтачейский», позволят узнать видовой состав и численность птиц, гнездящихся в заказнике. Что, в свою очередь, необходимо для разработки эффективных мер сохранения этих прекрасных «детей природы».



Справочная информация: Дрофа ведёт оседлый образ жизни в Южной и Центральной Европе и является перелётным в Центральной Азии, мигрируя в зимний период на юг. Наибольшее число этих пернатых обитает на территории Испании и Португалии. В этих странах живёт около 60% всей популяции. В России эти птицы гнездятся на территории Бурятии и Читинской области, в Приамурье и в Причерноморской степи, на левобережье Волги. В дикой природе дрофа живёт 10-15 лет. Максимальная продолжительность жизни составляет 28 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

