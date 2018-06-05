Студенты из Бурятии победили в конкурсах в КНР

Они участвовали в двух конкурсах по китайскому языку
31 мая в Педагогическом университете Внутренней Монголии (город Хух-Хото, КНР) прошли конкурсы художественной декламации и китайской каллиграфии, где студенты Восточного института БГУ показали высокие результаты.
В секции «Каллиграфия» одержали победы:
- Марина Бурдовская, 3 курс - 1-ое место;
- Галина Ринчинова, 3 курс - 3-е место;
В секции «Художественная декламация» заняла 2-ое место Ирина Кожевникова, студентка 2 курса.
За высокий уровень подготовки похвальными грамотами были отмечены Дари Тыкшеева, 3 курс (каллиграфия), а также студентки 2 курса Аюна Будаева и Арюна Очирова (декламация), сообщает пресс-служба университета.
Осуждённым рассказали о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова
Они участвовали в двух конкурсах по китайскому языку
Российские авторы представят на международном конкурсе 32 ленты
По всей республике проводятся мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции
К такому выводу пришёл суд в Иркутской области
Ребёнка назвали Никитой
Жителям республики предлагают на выбор 6 специальностей, которые они могут освоить в ходе учёбы
Ребята разработали мобильное приложение Travelmaster
Без согласования и разрешения за перепланировку положены штрафы и даже уголовная ответственность
Иерей Дионисий Чернявский вручил спортивный инвентарь подросткам, содержащимся в СИЗО
Юные артисты заняли первое место на хореографическом фестивале
Открытие соревнований пройдёт на Центральном стадионе Бурятии 6 июня
В исправительной колонии прошёл кулинарный мастер-класс
Женщины станцуют с малышами
Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ