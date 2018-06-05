Студенты из Бурятии победили в конкурсах в КНР

За высокий уровень подготовки похвальными грамотами были отмечены Дари Тыкшеева, 3 курс (каллиграфия), а также студентки 2 курса Аюна Будаева и Арюна Очирова (декламация), сообщает пресс-служба университета.

31 мая в Педагогическом университете Внутренней Монголии (город Хух-Хото, КНР) прошли конкурсы художественной декламации и китайской каллиграфии, где студенты Восточного института БГУ показали высокие результаты.

Читают сейчас

В Бурятии безработных приглашают на обучение Общество, Жителям республики предлагают на выбор 6 специальностей, которые они могут освоить в ходе учёбы

Жителям Бурятии рекомендуют законно сделать перепланировку Общество, Без согласования и разрешения за перепланировку положены штрафы и даже уголовная ответственность

В Улан-Удэ в СИЗО передали мячи Общество, Иерей Дионисий Чернявский вручил спортивный инвентарь подросткам, содержащимся в СИЗО