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В Иркутске пройдёт кинофестиваль «Человек и Природа»

Общество, 
Российские авторы представят на международном конкурсе 32 ленты 

624 заявки поступило на участие в программе 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина в этом году. Членам жюри предстоит рассмотреть работы авторов из 45 стран мира, среди которых Индия, Италия, Германия, США, Иран, Турция, Франция, Испания, Бразилия, Великобритания и другие. Российские авторы представили 32 ленты. 
 
Работы на конкурс принимали до 1 июня. Традиционно жюри фестиваля оценит фильмы в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший полнокупольный фильм», а также определит обладателя приза «Байкал», который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Также создатели лент получают награды молодёжного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. 

В этом году организаторы приняли решение ввести две новые номинации – «Лучший игровой фильм» и «Лучший социально-экологический видеоролик». При этом главной тематикой, которую необходимо раскрыть авторам, по-прежнему является привлечение внимания общества к проблемам взаимоотношений человека и окружающей среды. 

- Приятно видеть профессиональные, качественные работы. Для участия в номинации «Лучший социально-экологический видеоролик» отреагировали такие крупные мировые экологические ассоциации, как GreenPeace и WWF. От Иркутской области в данной номинации будет представлена работа киностудии REC, – сказала программный менеджер по социально-экологическим роликам Полина Степанова. 

Предварительно конкурсную и внеконкурсную программы фестиваля объявят в июле. Фестиваль пройдёт 21 – 25 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 

Справка: 

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина - фестиваль «чистого кино» на берегу самого чистого озера планеты. Это киноплощадка, заставляющая размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы с целью формирования экологического сознания. Проводится с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Распутина. В прошлом году для участия в кинофестивале поступило 408 киноработ из 71 страны
 
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