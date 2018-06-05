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Сироты Бурятии покорили пик Черского

Сироты Бурятии покорили пик Черского
Общество, 
В республике завершился первый этап проекта «Тропа мужества»

Участники похода на пик Черского, среди которых были и воспитанники Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ознакомились с маршрутом и прошли через 15 мостов, построенных добровольцами. 

Евгений Ракитянский, руководитель «Байкальского проекта», рассказал о технологии строительства мостов, об истории тропы. Благодаря работе добровольцев тропа на пик Черского стала максимально безопасной для туристов. Сейчас даже во время наводнений путешественники проходят её по мостам, и поток туристов возрос здесь с 20 до 80 тысяч. Часть маршрута проходит по историческому Чайному пути. 

- Все дни путешествия были солнечными, за исключением небольшой грозы во время спуска с горы. Водопады, озёра, красивые горные цветы, грандиозные ландшафты - всё это смогли увидеть участники восхождения, - отметили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.  
 
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