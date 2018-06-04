Пенсионеры Бурятии поедут на чемпионат по компьютерному многоборью

Соревнования среди людей старшего возраста пройдут в городе Пятигорск Ставропольского края



С 5 по 8 июня Пятигорск станет столицей восьмого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.



В город съедутся команды из 72 субъектов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Всего чемпионат будет принимать более 200 участников и гостей соревнований.



Бурятию представят победители регионального этапа соревнований Николай Тучинов и Ирина Мункоева. Они стали лучшими среди 240 пенсионеров республики.



- То, что цифровой мир – это уже не будущее, а реальность, представители старшего поколения россиян, которые соберутся в Пятигорске, знают не понаслышке. Как показал опрос, участники предстоящего компьютерного первенства проводят в интернете в среднем от одного до трёх часов в день. Чаще всего при этом используется ноутбук или смартфон. Все большую популярность у старшего поколения завоевывают планшеты, этими мобильными устройствами свободно владеет каждый второй участник, - отмечает пресс-служба ОПФР по Бурятии.



Во время состязаний участники покажут мастерство в чётырех турах: работа в программе PowerPoint, владение поисковой системой «Яндекс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного Фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ. Впервые в официальную программу соревнований включены задания, разработанные ПФР и ориентированные на знание электронных сервисов и услуг Фонда, которых сегодня насчитывается свыше 50.



В первый день состоится зрелищная церемония открытия – театрализованное шоу в Ставропольском государственном театре оперетты. Компьютерный поединок стартует 6 июня. На следующий день участники чемпионата сразятся со студентами Пятигорского государственного университета в деловой игре на знание потребительского и семейного права.



Помимо соревновательной, продумана обширная экскурсионная программа для участников. В дни проведения всероссийского первенства гостей Ставропольского края будут сопровождать более 120 волонтеров, готовых оказать им любую помощь и поддержку.

